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16 червня 2026, 12:36

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою

16 червня 2026, 12:36
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Фото: з відкритих джерел
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Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан повідомила про народження першої дитини

Як передає RegioNews, радісною новиною спортсменка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ольга опублікувала фото новонародженої доньки, на якому видно крихітну ручку немовляти. Також Харлан розсекретила ім’я дівчинки – Аріанна.

"Аріанна. 14.06.2026. Мама і тато люблять тебе понад усе", – йдеться у дописі спортсменки та її нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле.

Як відомо, Ольга Харлан і Луїджі Самеле перебувають у стосунках понад шість років. У вересні 2024 року пара оголосила про заручини. У лютому 2026 року спортсменка повідомила про вагітність, а пізніше – про те, що очікує дівчинку.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь народила дитину. Вона відверто розповіла, якими були пологи. Каже, що зіткнулась з погіршенням самопочуття: піднялася температура та з’явилася сильна слабкість. Увесь цей час поруч з нею був її чоловік Іван.

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