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15 июня 2026, 20:45

Пограничники показали, как разносили укрытие россиян на Харьковщине

15 июня 2026, 20:45
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. Пограничники показали мощные кадры из Харьковщины, где они уничтожали укрытие кафиров

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу военных комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда. Защитники выполняют боевые задания в Харьковской области.

Пограничникам удалось ударить по личному составу врага, а также уничтожить укрытие, блиндажи и взрывное устройство россиян.

"Благодаря профессиональным действиям операторов беспилотных систем, постоянной аэроразведке и точной корректировке огня военнослужащие "Шквала" эффективно обнаруживают и уничтожают цели противника, нанося ему потери и усложняя удержание занимаемых позиций", - говорят военные.

Напомним, ранее украинские пограничники накрыли огнем россиян вблизи Волчанска.

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