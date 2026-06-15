Прикордонники показали як розносили укриття росіян на Харківщині
Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали потужні кадри з Харківщини, де вони нищили укриття окупантів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу військових комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону. Захисники виконують бойові завдання на Харківщині.
Прикордонникам вдалось вдарити по особовому складу ворога, а також знищити укриття, бліндажі та вибуховий пристрій росіян.
"Завдяки професійним діям операторів безпілотних систем, постійній аеророзвідці та точному коригуванню вогню військовослужбовці "Шквалу" ефективно виявляють і знищують цілі противника, завдаючи йому втрат та ускладнюючи утримання займаних позицій", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники накрили вогнем росіян поблизу Вовчанська.