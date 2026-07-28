На Буковине разыскивают мужчину, который открыл огонь по полицейским: опубликовано фото

Фото: Национальная полиция

Правоохранители обнародовали фото и данные мужчины, разыскиваемого за нападение на правоохранителей во время проведения следственных действий в Черновицкой области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители разыскивают Миглея Валерия Николаевича, 19 ноября 1971 года, жителя села Ежовцы Черновицкого района.

По данным полиции, мужчина среднего роста и телосложения был одет в черную футболку и темную обувь.

Он может быть вооружен и представляет опасность.

Граждан призывают не пытаться самостоятельно задержать разыскиваемого. Если вы владеете какой-либо информацией о его местонахождении, необходимо сообщить на спецлинию 102.

Напомним, инцидент произошел 28 июля около 07:45 в селе Ежовцы Черновицкого района. В результате нападения двое полицейских получили огнестрельные ранения, их госпитализировали.