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11 июня 2026, 10:49

В РФ более 900 детей с оккупированных территорий прошли военную подготовку

11 июня 2026, 10:49
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Фото: Telegram/Желтая лента
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Более 900 детей с временно оккупированных территорий Украины прошли военную подготовку в лагере "Время юных героев" в Волгоградской области России

Об этом сообщило движение сопротивления "Желтая лента", передает RegioNews.

По данным активистов, в лагере завершилась очередная смена, во время которой находились подростки от 14 до 17 лет из оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В течение двух недель участников обучали начальной военной подготовке, работе с дронами, тактической медицине и физической подготовке.

Также, по информации движения сопротивления, большое внимание уделяли российской пропаганде – проводили встречи с участниками войны против Украины, милитарные мероприятия и занятия, направленные на формирование лояльности к российской армии.

В "Желтой ленте" отмечают, что масштабы таких программ свидетельствуют о системном характере подобных практик со стороны РФ.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.

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