У РФ понад 900 дітей з окупованих територій пройшли військову підготовку

Фото: Telegram/Жовта стрічка

Про це повідомив рух спротиву "Жовта стрічка", передає RegioNews.

За даними активістів, у таборі завершилася чергова зміна, під час якої перебували підлітки віком від 14 до 17 років із окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Протягом двох тижнів учасників навчали початковій військовій підготовці, роботі з дронами, тактичній медицині та фізичній підготовці.

Також, за інформацією руху спротиву, значну увагу приділяли російській пропаганді – проводили зустрічі з учасниками війни проти України, мілітарні заходи та заняття, спрямовані на формування лояльності до російської армії.

У "Жовтій стрічці" зазначають, що масштаби таких програм свідчать про системний характер подібних практик з боку РФ.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.