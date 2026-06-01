До 5 гривен на литр: в Украине может подешеветь горючее – какое именно

Фото из открытых источников

В Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке стали меняться ценники на АЗС. Тем не менее, в ближайшее время водители могут увидеть падение цен

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По словам энергетического эксперта Сергея Куюн, в июне цены на дизельное топливо могут упасть ниже 80 гривен за букву. Также может подешеветь автогаз.

"Цена могла бы быть ниже на колонках, но есть запасы, которые сегодня просто не дают снижаться. Думаю, где-то в ближайшую неделю цена будет потихоньку сползать, и через неделю может быть ускорение, поскольку все больше дешевых партий заходит в Украину. Если сегодня средняя цена на дизель около 85 гривен, то я думаю, что через неделю, за 10 дней, она может опуститься ниже 80 гривен за литр", - говорит эксперт.

По состоянию на 1 июня в Украине средние цены на топливо таковы:

Бензин А-95 премиум – 79,93 гривны за литр;

Бензин А-95 – 75,98 гривны за литр;

Бензин А-92 – 69,71 гривны за литр;

Дизельное топливо – 85,54 гривны за литр;

Газ автомобильный – 46,45 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.