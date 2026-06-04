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Полиция задержала местного депутата и его сообщника при получении 32 тысяч долларов взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

За эти деньги депутат обещал предпринимателю повлиять на решение городского совета о передаче в аренду 47 гектаров земли для ведения сельского хозяйства. Фигурант гарантировал победу в земельных торгах. Городской совет проголосовал за необходимые решения, и депутат напомнил о расчете.

2 июня посредник встретился с предпринимателем для получения всей суммы взятки. В тот же день он передал средства чиновнику. Во время этой встречи подельников задержали полицейские, деньги изъяли.

Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Напомним, во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении сельского головы одной из громад и его сообщника. Их обвиняют в получении взятки в 20,3 тысячи евро от предпринимателя.