Росія атакувала Україну 272 дронами: є влучання на 11 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 червня (з 18:00 5 червня) російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши 272 ударні безпілотники різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, силами протиповітряної оборони збито або подавлено 249 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 13 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня Росія атакувала Одещину безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти житлової та критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.