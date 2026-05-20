Пограничники показали, как дроны уничтожают россиян, "любящих траву"

Украинские защитники по всем направлениям фронта продолжают уничтожать россиян и вражескую технику. Пограничники показали свежие кадры работы дронов наших защитников

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На этих кадрах можно увидеть работу бригаты "Форпост", работающей на Южно-Слобожанском направлении вблизи города Волчанск. Там россияне каждый день теряют и людей, и технику, и укрытия. На видео видно, что большинство окупантов пытались прятаться среди травы, но это им не помогало.

"Особое внимание пилоты уделяют поиску и поражению стартовых позиций окупантов - мест, откуда враг запускает FPV-дроны и ведет подготовку к атакам. Благодаря аэроразведке и точным ударам удается срывать планы противника еще до начала штурмовых действий", - говорят пограничники.

Напомним, что утром и ночью на 15 мая украинские военные атаковали ряд важных объектов оккупантов. В частности, НПЗ "Рязанский".