20 мая 2026, 19:50

Пограничники показали, как дроны уничтожают россиян, "любящих траву"

20 мая 2026, 19:50
Фото из открытых источников
Украинские защитники по всем направлениям фронта продолжают уничтожать россиян и вражескую технику. Пограничники показали свежие кадры работы дронов наших защитников

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На этих кадрах можно увидеть работу бригаты "Форпост", работающей на Южно-Слобожанском направлении вблизи города Волчанск. Там россияне каждый день теряют и людей, и технику, и укрытия. На видео видно, что большинство окупантов пытались прятаться среди травы, но это им не помогало.

"Особое внимание пилоты уделяют поиску и поражению стартовых позиций окупантов - мест, откуда враг запускает FPV-дроны и ведет подготовку к атакам. Благодаря аэроразведке и точным ударам удается срывать планы противника еще до начала штурмовых действий", - говорят пограничники.

Напомним, что утром и ночью на 15 мая украинские военные атаковали ряд важных объектов оккупантов. В частности, НПЗ "Рязанский".

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
