В Украине падают цены на топливо: что происходит на АЗС

Фото из открытых источников

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине стали меняться. Правительство ввело ряд мер, чтобы не допустить стремительного подорожания

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 3 мая средние цены на бензин в Украине:

бензин А-95 премиум – 79,77 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,87 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,69 гривны за литр;

дизтопливо – 85,42 гривны за литр;

автогаз – 46,41 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.