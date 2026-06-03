В Україні падають ціни на пальне: що відбувається на АЗС

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Через загострення ситуації на Близькому Сході ціни на пальне в Україні стали змінюватись. Уряд запровадив низку заходів, щоб не допустити стрімкого подорожчання

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 3 травня середні ціни на бензин в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 79,77 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,87 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,69 гривні за літр;

дизпальне – 85,42 гривні за літр;

автогаз – 46,41 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.