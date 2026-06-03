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03 июня 2026, 09:36

В Санкт-Петербурге дроны атаковали нефтяной терминал: вспыхнул масштабный пожар

03 июня 2026, 09:36
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Фото: Supernova+
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В российском Санкт-Петербурге в ночь на 3 июня беспилотники атаковали нефтяной терминал, в результате чего возник масштабный пожар

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает RegioNews.

По данным местных пабликов, взрывы и густой черный дым были видны из разных районов города. Огонь охватил резервуары нефтяного терминала, расположенного в угольной гавани.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил факт атаки беспилотников и заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили три дрона над городом.

По сообщениям мониторинговых OSINT-ресурсов, на обнародованных фото виден густой дым над территорией предприятия. Локацию происшествия подтверждает также видимость Лахты Центра на горизонте.

Санкт-Петербургский нефтяной терминал является одним из стратегических объектов инфраструктуры РФ в Балтийском регионе.

Предприятие занимается перевалкой, хранением и бункировкой жидких грузов.

Это не первая атака на объект – в 2024 году беспилотники уже пытались поразить терминал.

Напомним, в начале апреля украинские военные атаковали важный НПЗ в РФ. Он расположен в 1400 км от Украины. "Башнефть-Новойл" – один из крупнейших производителей высококачественных смазочных масел (судовых, гидравлических, моторных). Мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 млн. тонн в год.

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Украина РФ война пожар дроны нефтяной терминал Санкт-Петербург
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