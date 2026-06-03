08:53  03 червня
Смертельна ДТП на Закарпатті: один підліток загинув, троє людей у лікарні
08:22  03 червня
Раптово вийшов на колію: на Рівненщині потяг на смерть збив 17-річного хлопця
00:55  03 червня
Дружина Дмитра Монатіка показала, як "гуляла" з сином в укритті
UA | RU
UA | RU
03 червня 2026, 09:36

У Санкт-Петербурзі дрони атакували нафтовий термінал: спалахнула масштабна пожежа

03 червня 2026, 09:36
Читайте также на русском языке
Фото: Supernova+
Читайте также
на русском языке

У російському Санкт-Петербурзі в ніч на 3 червня безпілотники атакували нафтовий термінал, внаслідок чого виникла масштабна пожежа

Про це повідомляють Telegram-канали, передає RegioNews.

За даними місцевих пабліків, вибухи та густий чорний дим було видно з різних районів міста. Вогонь охопив резервуари нафтового терміналу, розташованого у Вугільній гавані.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив факт атаки безпілотників і заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили три дрони над містом.

За повідомленнями моніторингових OSINT-ресурсів, на оприлюднених фото видно густий дим над територією підприємства. Локацію події підтверджує також видимість Лахта Центру на горизонті.

Санкт-петербурзький нафтовий термінал є одним зі стратегічних об’єктів інфраструктури РФ у Балтійському регіоні.

Підприємство займається перевалкою, зберіганням і бункеруванням рідких вантажів.

Це не перша атака на об’єкт – у 2024 році безпілотники вже намагалися вразити термінал.

Нагадаємо, на початку квітня українські військові атакували важливий НПЗ у РФ. Він розташований на відстані 1400 км від України. "Башнефть-Новойл" – один із найбільших иробників високоякісних мастил (суднових, гідравлічних, моторних). Потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 млн тонн на рік.

Читайте також: "Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна пожежа дрони нафтовий термінал Санкт-Петербург
На окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут – Енергоатом
03 червня 2026, 09:28
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Ворог ударив по двох районах Харкова: пʼятеро поранених
03 червня 2026, 09:57
На Львівщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: водійка в лікарні
03 червня 2026, 09:40
На окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут – Енергоатом
03 червня 2026, 09:28
Миколаївщина під ударом "Шахеда": поранено 65-річного чоловіка
03 червня 2026, 09:19
Житель Харківщини знайшов на подвір’ї 100-кілограмову авіабомбу
03 червня 2026, 09:12
Росіяни атакували Херсон дронами та артилерією: загинула жінка, шестеро поранених
03 червня 2026, 08:56
Смертельна ДТП на Закарпатті: один підліток загинув, троє людей у лікарні
03 червня 2026, 08:53
Евакуація на Харківщині: з 7 населених пунктів вивезуть 7157 мешканців
03 червня 2026, 08:46
Ховав гранати у банках з повидлом: на Закарпатті викрили торговця боєприпасами
03 червня 2026, 08:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »