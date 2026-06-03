У Санкт-Петербурзі дрони атакували нафтовий термінал: спалахнула масштабна пожежа

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У російському Санкт-Петербурзі в ніч на 3 червня безпілотники атакували нафтовий термінал, внаслідок чого виникла масштабна пожежа

Про це повідомляють Telegram-канали, передає RegioNews.

За даними місцевих пабліків, вибухи та густий чорний дим було видно з різних районів міста. Вогонь охопив резервуари нафтового терміналу, розташованого у Вугільній гавані.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив факт атаки безпілотників і заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили три дрони над містом.

За повідомленнями моніторингових OSINT-ресурсів, на оприлюднених фото видно густий дим над територією підприємства. Локацію події підтверджує також видимість Лахта Центру на горизонті.

Санкт-петербурзький нафтовий термінал є одним зі стратегічних об’єктів інфраструктури РФ у Балтійському регіоні.

Підприємство займається перевалкою, зберіганням і бункеруванням рідких вантажів.

Це не перша атака на об’єкт – у 2024 році безпілотники вже намагалися вразити термінал.

Нагадаємо, на початку квітня українські військові атакували важливий НПЗ у РФ. Він розташований на відстані 1400 км від України. "Башнефть-Новойл" – один із найбільших иробників високоякісних мастил (суднових, гідравлічних, моторних). Потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 млн тонн на рік.

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