Як відновити документи на нерухомість, втрачені під час війни

Чимало українців під час евакуації втратили документи на житло або землю. Це не означає втрату власності, проте такі документи необхідно відновити

Про це повідомляє ГО "Захист держави".

Представник ГО "Захист держави" Хмельниччини Олександр Штойко розповів, що робити у випадку, якщо втрачені документи на нерухомість.

Якщо документи були видані до 1 січня 2013 року: необхідно звернутися до державного реєстратора, який підніме архівні дані з Реєстру чи Земельного кадастру. Ця процедура триває до п'яти робочих днів. Якщо документи були видані після 1 січня 2013 року: дані вже є в електронному Держреєстрі. Для отримання витягу достатньо звернутися до найближчого ЦНАПу або нотаріуса.

Які документи потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заяву;

квитанцію про сплату адмінзбору;

пошкоджені оригінали/копії (якщо вони збереглися).

