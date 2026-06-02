Нанесли ущерб более чем на 800 тысяч: в Кировоградской области будут судить группу лиц за незаконную порубку деревьев

Фото: прокуратура Кировоградской области

В Кировоградской области в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех жителей Кропивницкого района, которые организовали незаконную вырубку лесных насаждений

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Кировоградской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей Кропивницкого района.

Следствием установлено, что в течение июня 2025 - марта 2026 обвиняемые без разрешительных документов совершили незаконную порубку 66 деревьев в защитных лесных насаждениях вблизи сел Долина и Петрово Кропивницкого района.

Своими действиями они нанесли окружающую среду ущерб более чем на 834 тысячи гривен.

Кроме того, один из фигурантов обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Во время обыска на территории его домовладения правоохранители изъяли 36 патронов калибра 7,92 мм "Маузер" и 8 охотничьих патронов калибра 8х57 мм, часть из которых была пригодна для стрельбы.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 246 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Напомним, что в Житомирской области правоохранители разоблачили преступную схему, которая могла привести к уничтожению почти 200 здоровых деревьев.