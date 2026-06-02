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02 июня 2026, 23:10

В Украине разоблачили масштабный канал сексуальной эксплуатации женщин

02 июня 2026, 23:10
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Фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили преступную организацию. Злоумышленники зарабатывали около 10 миллионов в месяц на сексуальной эксплуатации женщин

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Злоумышленники действовали с февраля 2024 года по май 2025 года. Они вербовали женщин под видом высокооплачиваемой работы. Однако впоследствии привлекали их к оказанию услуг сексуального характера.

Жертв злоумышленники искали онлайн. Они продвигали свою деятельность в Украине, Польше, Казахстане. В телеграммах-каналах они публиковали предложения работы.

"В ходе расследования проведено более 200 негласных следственных действий, по результатам которых установлена роль каждого участника. Действия обвиняемых квалифицированы по ст. 149, ст. 209, ст. 255 и ст. 303 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители разоблачили схему торговли людьми, организованную под видом трудоустройства за рубежом.

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сексуальная эксплуатация торговля людьми прокуратура
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