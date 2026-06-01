01 червня 2026, 23:30

До 5 гривень на літр: в Україні може подешевшати пальне - яке саме

Фото з відкритих джерел
В Україні через загострення ситуації на Близькому Сході стали змінюватись цінники на АЗС. Тим не менш, найближчим часом водії можуть побачити падіння цін

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За словами енергетичного експерта Сергія Куюна, у червні ціни на дизельне паливо можуть впасти нижче 80 гривень за літер. Також може подешевшати автогаз.

"Ціна могла би бути нижча на колонках, але є запаси, які сьогодні просто не дають знижуватися. Думаю, десь у найближчий тиждень ціна буде потихеньку сповзати, і за тиждень може бути пришвидшення, оскільки все більше дешевих партій заходить в Україну. Якщо сьогодні середня ціна на дизель близько 85 гривень, то я думаю, що за тиждень, за 10 днів, вона може опуститися нижче 80 гривень за літр", - каже експерт.

Станом на 1 чернвя в Україні середні ціни на пальне такі:

  • Бензин А-95 преміум – 79,93 гривні за літр;
  • Бензин А-95 – 75,98 гривні за літр;
  • Бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;
  • Дизельне паливо – 85,54 гривні за літр;
  • Газ авто­мобільний – 46,45 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

