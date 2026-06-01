До 5 гривень на літр: в Україні може подешевшати пальне - яке саме

В Україні через загострення ситуації на Близькому Сході стали змінюватись цінники на АЗС. Тим не менш, найближчим часом водії можуть побачити падіння цін

За словами енергетичного експерта Сергія Куюна, у червні ціни на дизельне паливо можуть впасти нижче 80 гривень за літер. Також може подешевшати автогаз.

"Ціна могла би бути нижча на колонках, але є запаси, які сьогодні просто не дають знижуватися. Думаю, десь у найближчий тиждень ціна буде потихеньку сповзати, і за тиждень може бути пришвидшення, оскільки все більше дешевих партій заходить в Україну. Якщо сьогодні середня ціна на дизель близько 85 гривень, то я думаю, що за тиждень, за 10 днів, вона може опуститися нижче 80 гривень за літр", - каже експерт.

Станом на 1 чернвя в Україні середні ціни на пальне такі:

Бензин А-95 преміум – 79,93 гривні за літр;

Бензин А-95 – 75,98 гривні за літр;

Бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;

Дизельне паливо – 85,54 гривні за літр;

Газ авто­мобільний – 46,45 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.