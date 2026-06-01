01 июня 2026, 22:57

Оккупационный "министр образования" Херсонской области получил 15 лет тюрьмы

«Министр образования» Херсонщины использовал школы для псевдореферендума
Гражданин РФ, который во время оккупации занимал должность так называемого "министра образования и науки Херсонской области", заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на Херсонскую областную прокуратуру.

Суд признал мужчину виновным в публичных призывах к изменению границ территории Украины и оправдыванию вооруженной агрессии РФ. Речь идет о ч. 1 ст. 110 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, в сентябре 2022 года обвиняемый находился на временно оккупированной территории Херсонщины и был привлечен к организации незаконного референдума по присоединению региона к России.

Он проводил совещания с представителями подчиненных учебных заведений и требовал от работников участия в так называемом голосовании.

Также мужчина обеспечил использование помещений учебных заведений в качестве избирательных участков. Для этого дни проведение псевдореферендума объявили выходными.

Кроме того, обвиняемый публично призвал людей участвовать в незаконном референдуме в присутствии пророссийских СМИ. В своих выступлениях он продвигал российские пропагандистские нарративы о якобы "воссоединении" с РФ.

Ранее, в мае 2025 года, его уже приговорили к 12 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность и оправдывание российской агрессии.

С учетом предыдущего приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил мужчине 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Также он был лишен права занимать должности в органах власти и предоставлять публичные услуги сроком на 15 лет.

Приговор вынесен заочно. Наказание осужденный будет отбывать с момента фактического задержания.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".

Херсонская область оккупанты референдум прокуратура
