На ринку обвал цін: як змінились в Україні цінники на овочі
За минулий тиждень в Україні відчутно подешевшала низка овочів. Стало відомо, які тепер ціни
Про це повідомляє 24 канал.
Найбільше подешевшала капуста: з 18 – 22 до 15 – 18 гривень за кілограм. Столовий буряк подешевшав з 38 – 43 до 25 – 45 гривень за кілограм. Діапазон цін на огірки впав з 68 – 100 до 40 – 62 гривень за кілограм. Помідори тепер дешевше з 130 – 220 до 100 – 155 гривень за кілограм.
Винятком стала морква. Через сезонне скорочення запасів якісної продукції цей овоч дорожчає: з 20 – 26 до 20 – 28 гривень за кілограм.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.
