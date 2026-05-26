В Украине продолжает дорожать картофель: что происходит с ценами
В Украине стремительно дорожает картофель из прошлогоднего урожая. Причиной называют сокращение запасов, а также дефицит качественной продукции
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
На украинском рынке снова дорожает картофель урожая в прошлом году. На 26 мая средняя стоимость картофеля составляет от 6 до 12 гривен за килограмм в зависимости от качества, сорта и объемов партии. Это примерно на 15% дороже, если сравнивать с ценами на прошлой неделе.
При этом если сравнивать с прошлым годом, сейчас картофель на 60% меньше.
Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
В Ровенской области мужчина "прокатил" ухилянцев и попался
26 мая 2026, 22:55Пьяный физрук в Ровенской области избил подростка
26 мая 2026, 22:50В Одесской области мэра разоблачили на махинации с электроэнергией
26 мая 2026, 22:30Россияне атаковали Николаев дронами: повреждено админздание и две многоэтажки
26 мая 2026, 22:15На Черниговщине извлекли из реки тело мужчины, которого неделю искали
26 мая 2026, 21:55Ракетный удар по Запорожью: количество раненых выросло, среди пострадавших - младенец
26 мая 2026, 21:54Запсилья под контролем ВСУ: военные развенчали российские фейки о захвате поселка в Сумской области
26 мая 2026, 21:32Пограничники бригады "Форпост" взяли в плен окупантов с помощью дрона
26 мая 2026, 20:57Фиктивный призыв и махинации в "Оберег": во Львовской области отстранили должностного лица ТЦК
26 мая 2026, 20:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все блоги »