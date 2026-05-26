В Украине продолжает дорожать картофель: что происходит с ценами

В Украине стремительно дорожает картофель из прошлогоднего урожая. Причиной называют сокращение запасов, а также дефицит качественной продукции

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На украинском рынке снова дорожает картофель урожая в прошлом году. На 26 мая средняя стоимость картофеля составляет от 6 до 12 гривен за килограмм в зависимости от качества, сорта и объемов партии. Это примерно на 15% дороже, если сравнивать с ценами на прошлой неделе.

При этом если сравнивать с прошлым годом, сейчас картофель на 60% меньше.

Напомним, что за прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.