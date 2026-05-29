170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ

Суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Бюро економічної безпеки України, яких працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили на одержанні хабарів

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews .

Старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн.

Під час обшуку за місцем його проживання працівники ДБР виявили у схованці 170 тисяч доларів США. Походження цих коштів перевіряється.

За даними слідства, детектив вимагав 15 тисяч доларів США від чоловіка, який фігурував у кримінальному провадженні щодо виготовлення, ввезення та збуту підроблених грошей. За ці кошти він обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності. Правоохоронці задокументували одержання ним 10 тисяч доларів США.

Аналітику БЕБ суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідство встановило, що він пообіцяв представниці підприємства вплинути на посадовців податкового органу для отримання ліцензії на зберігання пального. За таку "допомогу" працівник БЕБ вимагав 2 тисячі доларів США.

Нагадаємо, старшому детективу БЕБ повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України), а аналітику БЕБ — в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).