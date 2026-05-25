Сили оборони уразили нафтобазу, склади БК та комунікаційні вузли ворога

Сили оборони України в ніч на 25 травня уразили нафтобазу “Белец” у місті Унеча Брянської області РФ та ще низку ворожих об'єктів

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews .

За інформацією Генштабу, нафтобаза "Белец” задіяна в забезпеченні російської армії. Уточнення масштабу збитків, завданих у результаті удару, триває.

Також оборонці уразили склад ворожих боєприпасів у тимчасово окупованому Міжгір’ї (АР Крим) та чотири об'єкти загарбників на території Донецької області – склад боєприпасів у районі Новоянисолі, польовий артилерійський склад у районі Кременівки, склад матеріально-технічних засобів у районі Докучаєвська та комунікаційний вузол підрозділу в Іванівці.

Серед уражених цілей – і взвод управління артилерійського підрозділу російських військ у Троїцькому Запорізької області.

Нагадаємо, що 22 травня президент Володимир Зеленський заявив про продовження активних захисних операцій Сил оборони на визначених напрямках та застосування далекобійних дронів по території Росії.