19:55  25 травня
СБУ викрила та відправила за ґрати мережу російських агентів в Одесі
20:40  25 травня
На Львівщині водій умисно збив поліцейського
21:50  25 травня
Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 20:15

Лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховали в Києві

25 травня 2026, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

В Україні перепоховали лідера ОУН та його дружину. На церемонії були присутні Володимир Зеленський, Кирило Буданов та інші представники влади

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

Володимир Зеленський розповів, що другого голову ОУН, полковника Андрія Мельника та його дружину Софію привезли у Київ через Закарпаття. Президент подякував усім, хто старається, щоб українська національна пам'ять лишалась живою.

"Я вдячний кожному й кожній, хто працював, щоб таке повернення українських величних постатей відбувалось і щоб Український народ отримав свій пантеон героїв. Слава кожному українському герою! Слава всім нашим українським воїнам! Слава нашому", - написав президент.

Раніше голова Офісу Президента України Кирило Буданов провів нараду, присвячену створенню Пантеону видатних українців.

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) під Києвом відбулося перше поховання упізнаного захисника України. Ним став головний сержант Віктор Климчук.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пантеон Володимир Зеленський історичний спадок
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Новий врожай уже на ринку: в Україні низка овочів зростає в ціні
25 травня 2026, 23:55
Бензин в Україні: які ціни та чи буде дефіцит
25 травня 2026, 23:35
На Дніпропетровщині п'яна мачуха встромила ножа пасинку в спину
25 травня 2026, 22:55
Сили безпілотних систем ЗСУ розгромили логістику та ППО ворога на Донеччині й Запоріжжі
25 травня 2026, 22:50
Сили оборони уразили нафтобазу, склади БК та комунікаційні вузли ворога
25 травня 2026, 22:39
У Дніпрі стався вибух у багатоповерхівці
25 травня 2026, 22:15
Смерть у ТЦК Тернополя: поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків
25 травня 2026, 22:05
Рятувальники завершили розбір завалів після удару РФ у Києві: підсумки рятувальної операції
25 травня 2026, 21:55
Екостежку в Голосіївському лісі завалили сміттям
25 травня 2026, 21:50
Атака "шахедів" на Конотоп: частина міста залишилася без води
25 травня 2026, 21:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »