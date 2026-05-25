Лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховали в Києві

В Україні перепоховали лідера ОУН та його дружину. На церемонії були присутні Володимир Зеленський, Кирило Буданов та інші представники влади

Про це повідомив президент України.

Володимир Зеленський розповів, що другого голову ОУН, полковника Андрія Мельника та його дружину Софію привезли у Київ через Закарпаття. Президент подякував усім, хто старається, щоб українська національна пам'ять лишалась живою.

"Я вдячний кожному й кожній, хто працював, щоб таке повернення українських величних постатей відбувалось і щоб Український народ отримав свій пантеон героїв. Слава кожному українському герою! Слава всім нашим українським воїнам! Слава нашому", - написав президент.

Раніше голова Офісу Президента України Кирило Буданов провів нараду, присвячену створенню Пантеону видатних українців.

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) під Києвом відбулося перше поховання упізнаного захисника України. Ним став головний сержант Віктор Климчук.