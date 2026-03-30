19:57  30 марта
В возрасте 62 лет скончался актер "Маски-шоу"
16:06  30 марта
Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"
15:29  30 марта
В Харьковской области создали частное подразделение ПВО
UA | RU
UA | RU
30 марта 2026, 19:23

В Киеве создадут Пантеон выдающихся украинцев

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел совещание, посвященное созданию Пантеона выдающихся украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Президента.

Буданов подчеркнул, что перезахоронение выдающихся украинцев напрямую связано с возвращением национального наследия.

"Речь о перезахоронении на территории Украины выдающихся украинцев, отдохнувших за границей. Дело непростое, потому что они разбросаны по всему миру – как в дружеских, так и в недружественных странах. Должны начинать как можно скорее, ведь возвращение исторической памяти – это очень важное дело, которое особенно актуально во время войны за суверенитет и независимость", – отметил он.

По мнению Буданова важно составить перечень выдающихся людей, разработать механизм возвращения и определить конкретное место, где может быть создан Пантеон выдающихся украинцев. Значительную роль в этом процессе должно сыграть Национальное военное мемориальное кладбище.

Напомним, 10 сентября 2025 года на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) под Киевом состоялось первое захоронение опознанного защитника Украины. Им стал главный сержант Виктор Климчук.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Киеве пьяный иностранец угрожал прохожим гранатой: его задержали
26 марта 2026, 11:42
В Киеве мужчина во время выгула собаки выстрелил прохожему в лицо
25 марта 2026, 22:50
В Киеве до 1 апреля ограничат движение на части мостов и путепроводов
25 марта 2026, 22:22
Все новости »
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Плитоноска и берцы под разные задачи: как оценивать вес, вентиляцию, посадку и комфорт при длительном ношении
30 марта 2026, 20:38
В Укрэнерго рассказали, будут ли завтра отключения света
30 марта 2026, 20:35
Зеленский заявил, что из-за заблокированного кредита от ЕС Украина не сможет подготовиться к зиме
30 марта 2026, 20:25
В возрасте 62 лет скончался актер "Маски-шоу"
30 марта 2026, 19:57
Во Львове разоблачили судью, который за взятки "помогал" избегать призыва
30 марта 2026, 19:55
Украина и Болгария запустят прямое железнодорожное сообщение
30 марта 2026, 19:36
В Киевской области 18-летний парень погиб на мотоцикле
30 марта 2026, 19:30
Война, пропаганда ментально забросили нас в советскую эпоху
30 марта 2026, 18:59
Отец погиб, мать бросила: в Закарпатье суд решил судьбу маленького мальчика
30 марта 2026, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »