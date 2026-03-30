В Киеве создадут Пантеон выдающихся украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Президента.

Буданов подчеркнул, что перезахоронение выдающихся украинцев напрямую связано с возвращением национального наследия.

"Речь о перезахоронении на территории Украины выдающихся украинцев, отдохнувших за границей. Дело непростое, потому что они разбросаны по всему миру – как в дружеских, так и в недружественных странах. Должны начинать как можно скорее, ведь возвращение исторической памяти – это очень важное дело, которое особенно актуально во время войны за суверенитет и независимость", – отметил он.

По мнению Буданова важно составить перечень выдающихся людей, разработать механизм возвращения и определить конкретное место, где может быть создан Пантеон выдающихся украинцев. Значительную роль в этом процессе должно сыграть Национальное военное мемориальное кладбище.

Напомним, 10 сентября 2025 года на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) под Киевом состоялось первое захоронение опознанного защитника Украины. Им стал главный сержант Виктор Климчук.