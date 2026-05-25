П'ять країн НАТО заблокували план щодо збільшення військової допомоги Україні – ЗМІ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте про виділення членами Альянсу 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні

Про це, як повідомляє "Українська правда" пише The Telegraph із посиланням на джерела в НАТО, передає RegioNews.

За даними видання, Рютте визнав, що ініціатива не буде реалізована через відсутність одностайної підтримки союзників. План мали намір винести на затвердження під час майбутнього саміту Альянсу в Анкарі.

Водночас частина країн НАТО, зокрема Нідерланди, Польща, а також держави Балтії та Скандинавії, підтримали ідею. Деякі з них уже витрачають на допомогу Україні понад 0,25% ВВП.

У НАТО наголошують, що рішення в Альянсі ухвалюються консенсусом, що й стало перешкодою для реалізації ініціативи.

Також у матеріалі зазначається, що внески окремих країн, зокрема Франції, Італії, Іспанії та Канади, суттєво відстають від їхніх економічних можливостей, тоді як Велика Британія є одним із найбільших донорів, хоча її витрати становлять близько 0,1% ВВП.

Очільник НАТО Марк Рютте раніше наголошував, що підтримка України розподілена нерівномірно між союзниками, і закликав європейські країни збільшувати внески.

Як відомо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що війна проти України перебуває у "переломному моменті". Він закликав НАТО посилити підтримку України.

Нагадаємо, експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

Читайте також: Парадокс війни: як ескалація може змінити баланс