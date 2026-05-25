09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
07:41  25 травня
У Запоріжжі після удару дрона загорілося авто
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 09:55

П'ять країн НАТО заблокували план щодо збільшення військової допомоги Україні – ЗМІ

25 травня 2026, 09:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте про виділення членами Альянсу 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні

Про це, як повідомляє "Українська правда" пише The Telegraph із посиланням на джерела в НАТО, передає RegioNews.

За даними видання, Рютте визнав, що ініціатива не буде реалізована через відсутність одностайної підтримки союзників. План мали намір винести на затвердження під час майбутнього саміту Альянсу в Анкарі.

Водночас частина країн НАТО, зокрема Нідерланди, Польща, а також держави Балтії та Скандинавії, підтримали ідею. Деякі з них уже витрачають на допомогу Україні понад 0,25% ВВП.

У НАТО наголошують, що рішення в Альянсі ухвалюються консенсусом, що й стало перешкодою для реалізації ініціативи.

Також у матеріалі зазначається, що внески окремих країн, зокрема Франції, Італії, Іспанії та Канади, суттєво відстають від їхніх економічних можливостей, тоді як Велика Британія є одним із найбільших донорів, хоча її витрати становлять близько 0,1% ВВП.

Очільник НАТО Марк Рютте раніше наголошував, що підтримка України розподілена нерівномірно між союзниками, і закликав європейські країни збільшувати внески.

Як відомо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що війна проти України перебуває у "переломному моменті". Він закликав НАТО посилити підтримку України.

Нагадаємо, експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

Читайте також: Парадокс війни: як ескалація може змінити баланс

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ НАТО підтримка гроші Марк Рютте військова допомога
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
На Вінниччині в річці Південний Буг потонув 14-річний хлопець
25 травня 2026, 10:29
Частина люка пробила лобове скло: на Вінниччині сталася ДТП із двома BMW
25 травня 2026, 10:14
Росіяни вдарили по Павлограду: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
25 травня 2026, 09:59
Смертельна ДТП у Рівному: загинув 20-річний пішохід
25 травня 2026, 09:58
У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму
25 травня 2026, 09:46
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю – загроз не фіксують
25 травня 2026, 09:44
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
25 травня 2026, 09:26
Росіяни атакували дронами Чернігів: виникли пожежі
25 травня 2026, 09:17
Ворожі атаки на Харківщину: постраждали 18 людей, серед них 5-річна дитина
25 травня 2026, 09:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »