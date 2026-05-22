"Переломный момент войны": Сибига призвал НАТО усилить поддержку Украины

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время неформального заседания Совета Украина-НАТО в Гельсингборге заявил, что война против Украины находится в "переломном моменте"

Об этом он написал в соцсети X, передает RegioNews.

По словам Сибиги, Украина уже не только получает поддержку от союзников, но и сама является "контрибьютором безопасности", партнером и донором опыта, которым готова делиться со странами НАТО.

"Украина больше не просто просит о пожертвованиях; мы являемся участником в обеспечении безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками", – отметил министр.

Он подчеркнул, что увеличение оборонных расходов является гарантией мира и призвал страны Альянса усиливать поддержку Украины.

"Увеличение оборонных расходов является гарантией мира, и я призываю каждого члена НАТО вносить вклад в оборону Украины. Эта инвестиция принесет самый большой мирный дивиденд в нашей жизни", – отметил Сибига.

Также министр подчеркнул, что для достижения мира необходимо совмещать дипломатию, давление и силу, призвав к новому импульсу в международных усилиях.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов"

Читайте также: Парадокс войны: как эскалация может изменить баланс