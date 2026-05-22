22 мая 2026, 09:28

"Переломный момент войны": Сибига призвал НАТО усилить поддержку Украины

Фото: из открытых источников
Министр иностранных дел Андрей Сибига во время неформального заседания Совета Украина-НАТО в Гельсингборге заявил, что война против Украины находится в "переломном моменте"

Об этом он написал в соцсети X, передает RegioNews.

По словам Сибиги, Украина уже не только получает поддержку от союзников, но и сама является "контрибьютором безопасности", партнером и донором опыта, которым готова делиться со странами НАТО.

"Украина больше не просто просит о пожертвованиях; мы являемся участником в обеспечении безопасности, донором и партнером, готовым делиться своим опытом с союзниками", – отметил министр.

Он подчеркнул, что увеличение оборонных расходов является гарантией мира и призвал страны Альянса усиливать поддержку Украины.

"Увеличение оборонных расходов является гарантией мира, и я призываю каждого члена НАТО вносить вклад в оборону Украины. Эта инвестиция принесет самый большой мирный дивиденд в нашей жизни", – отметил Сибига.

Также министр подчеркнул, что для достижения мира необходимо совмещать дипломатию, давление и силу, призвав к новому импульсу в международных усилиях.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов"

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
