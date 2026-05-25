25 травня 2026, 09:44

У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю – загроз не фіксують

Ілюстратвине фото: "Радіо Свобода"
Станом на 24 травня українські прикордонники не спостерігають ознак формування ударних угруповань або перекидання військової техніки з території Білорусі в напрямку кордону з Україною

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, станом на зараз безпосередньо поблизу українського кордону не фіксується ані накопичення особового складу, ані переміщення техніки чи озброєння.

"Якщо говорити про лінію нашого кордону, то, на щастя, станом на цей момент, переміщення чи техніки, чи озброєння, чи особового складу, в безпосередній близькості до нашого кордону або такого накопичення ми не фіксуємо", – заявив Демченко.

Водночас у ДПСУ зазначають, що Росія продовжує чинити політичний та інформаційний тиск на Білорусь, намагаючись залучити її до активнішої участі у війні проти України, що потенційно підвищує ризики для безпеки.

Також у прикордонній службі повідомили, що загальна кількість білоруських підрозділів поблизу українського кордону суттєво не змінюється з 2022 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відкрито заявив, що керівництво РФ та Білорусі обговорюють нові агресивні операції проти України. Кремль намагається "втягнути" Білорусь у війну.

Окрім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також підтвердив, що наразі існує реальна загроза наступальної операції РФ з території Білорусі.

