ВСУ отвоевали 400 км²: в США назвали фактор, повлиявший на контрнаступление

По данным Агентства военной разведки США, украинские силы в начале этого года смогли отвоевать около 400 квадратных километров территории во время контрнаступательной операции

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет американской разведки, подготовленный для Конгресса США, передает RegioNews.

В документе отмечается, что это стало первым значительным территориальным достижением Украины с 2023 года.

По оценке разведки успех операции был связан с временным ослаблением российских военных возможностей после выведения из строя тысяч портативных терминалов Starlink, которые российские войска использовали для координации действий и управления беспилотниками.

Российские подразделения применяли Starlink для координации перемещений и ударов дронов в районах с нестабильной связью. В то же время, по данным отчета, их коммуникационные возможности получили дополнительный удар после ограничений по использованию мессенджера Telegram в российских военных структурах.

В разведывательных выводах также отмечается, что российский военный потенциал в Украине испытал "временное, но значительное ослабление" после этих событий. В то же время на март российские войска сохраняли общее преимущество над украинскими силами в большинстве боевых функций.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов"

