22 травня 2026, 10:16

ЗСУ відвоювали 400 км²: у США назвали фактор, що вплинув на контрнаступ

Фото: з відкритих джерел
За даними Агентства військової розвідки США, українські сили на початку цього року змогли відвоювати близько 400 квадратних кілометрів території під час контрнаступальної операції

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт американської розвідки, підготовлений для Конгресу США, передає RegioNews.

У документі зазначається, що це стало першим значним територіальним здобутком України з 2023 року.

За оцінкою розвідки, успіх операції був пов'язаний із тимчасовим послабленням російських військових можливостей після виведення з ладу тисяч портативних терміналів Starlink, які російські війська використовували для координації дій та управління безпілотниками.

Російські підрозділи застосовували Starlink для координації переміщень та ударів дронів у районах із нестабільним зв’язком. Водночас, за даними звіту, їхні комунікаційні можливості зазнали додаткового удару після обмежень щодо використання месенджера Telegram у російських військових структурах.

У розвідувальних висновках також зазначається, що російський військовий потенціал в Україні зазнав "тимчасового, але значного ослаблення" після цих подій. Водночас станом на березень російські війська зберігали загальну перевагу над українськими силами у більшості бойових функцій.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів"

