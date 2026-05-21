Корупційне "дахування" порноофісів: п’ятьох підозрюваних взяли під варту

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих “порноофісів”

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;

водію заступника Міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Під час обшуків у межах цього провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно.

Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Раніше Генпрокурор повідомив, що в Україні викрили корупційну схему у системі Нацполіції, яка діяла в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За версією слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів" – приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет порнографічну продукцію.