14:55  21 травня
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
13:00  21 травня
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 19:56

Корупційне "дахування" порноофісів: п’ятьох підозрюваних взяли під варту

21 травня 2026, 19:56
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих “порноофісів”

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема:

  • начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;
  • першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;
  • водію заступника Міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Під час обшуків у межах цього провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно.

Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Нагадаємо, що у топпосадовців регіональних підрозділів поліції, затриманих за "кришування" схеми з відвертим контентом, вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн.

Раніше Генпрокурор повідомив, що в Україні викрили корупційну схему у системі Нацполіції, яка діяла в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За версією слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів" – приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет порнографічну продукцію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд поліція корупційна схема порноофіси
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Атака на Дніпро: кількість поранених зросла, серед постраждалих — троє дітей
21 травня 2026, 21:40
У Житомирі пенсіонер на мотоциклі влетів у іномарку
21 травня 2026, 21:30
У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри посеред проїжджої частини
21 травня 2026, 21:15
Суд обрав запобіжні заходи учасникам "газової" схеми на Прикарпатті
21 травня 2026, 21:15
Майже 30 атак за добу: ворог накрив вогнем чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалі
21 травня 2026, 20:58
На Львівщині чоловік жорстоко побив палицею собаку сусідки
21 травня 2026, 20:55
У Миколаєві підліток пограбував людину, яка заснула на зупинці
21 травня 2026, 20:40
Авіаудар по Білозерці: росіяни скинули три КАБи на багатоповерхівки, є постраждалі
21 травня 2026, 20:22
У Запоріжжі чоловік побив охоронця, бо думав, що це суддя
21 травня 2026, 20:20
На Львівщині 20-річний аферист оформив на жінку купу кредитів
21 травня 2026, 20:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »