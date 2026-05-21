СБУ рознесла штаб ФСБ РФ: Зеленський показав відео

Фото: СБУ

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

Володимир Зеленський розповів, що воїни Центру спецоперацій "А" СБУ уразили штаб ФСБ РФ та знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.

"Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", - каже президент.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому росіянами Сніжному Донецької області Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України знищили центр підготовки операторів безпілотників, який фінансувався "Російською академією ракетних і артилерійських наук", ліквідований підполковник Збройних сил РФ.