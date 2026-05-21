14:55  21 травня
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
13:00  21 травня
На Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою
10:17  21 травня
На Миколаївщині військовий залізною трубою забив до смерті побратима
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 15:50

СБУ рознесла штаб ФСБ РФ: Зеленський показав відео

21 травня 2026, 15:50
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський показав нове відео від військових СБУ. Українські захисники уразили штаб ФСБ

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

Володимир Зеленський розповів, що воїни Центру спецоперацій "А" СБУ уразили штаб ФСБ РФ та знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.

"Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", - каже президент.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому росіянами Сніжному Донецької області Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України знищили центр підготовки операторів безпілотників, який фінансувався "Російською академією ракетних і артилерійських наук", ліквідований підполковник Збройних сил РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський військові війна СБУ
Прикордонники показали, як знищили два склади пального та знешкодили мінні загородження окупантів
21 травня 2026, 14:22
Сили спецоперацій уразили НПЗ "Роснефти" за 800 км від кордону України
21 травня 2026, 12:15
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Апеляція не допомогла: ВАКС залишив Єрмаку заставу у 140 млн грн
21 травня 2026, 16:41
Обстріл Сум: шестеро поранених, серед яких дитина
21 травня 2026, 16:07
"На подарунки податківцям": у Запоріжжі шахраї "розвели" підприємців на 700 тисяч гривень
21 травня 2026, 15:59
Окупанти вдарили по аграрному бізнесу на Харківщині
21 травня 2026, 15:50
Російські війська вдарили дроном по житловому будинку у Дружківці
21 травня 2026, 15:27
У Харкові викрили адвокатку, яка робила з чоловіків батьків-одинаків
21 травня 2026, 14:55
У Києві чиновники "вкрали" виплати дітей-сиріт
21 травня 2026, 14:30
Прикордонники показали, як знищили два склади пального та знешкодили мінні загородження окупантів
21 травня 2026, 14:22
Просили не відкривати справу: на Тернопільщині поліцейського піймали на хабарі
21 травня 2026, 13:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »