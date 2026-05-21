СБУ рознесла штаб ФСБ РФ: Зеленський показав відео
Володимир Зеленський показав нове відео від військових СБУ. Українські захисники уразили штаб ФСБ
Про це повідомив президент України, передає RegioNews.
Володимир Зеленський розповів, що воїни Центру спецоперацій "А" СБУ уразили штаб ФСБ РФ та знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.
"Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", - каже президент.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому росіянами Сніжному Донецької області Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України знищили центр підготовки операторів безпілотників, який фінансувався "Російською академією ракетних і артилерійських наук", ліквідований підполковник Збройних сил РФ.