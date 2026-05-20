Силы беспилотных систем и СБУ уничтожили центр подготовки вражеских пилотов в Снежном

Фото: Скриншот с видео

Во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили центр подготовки операторов беспилотников, финансируемый "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ

Об этом сообщает СБС Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

"Операторы 1-го отдельного центра вместе с СБУ в координации с Центром глубинных поражений СБС нанесли удар по объекту, где осуществлялась подготовка пилотов, производство боекомплектов и комплектующих для БПЛА", - говорится в сообщении.

В результате поражения уничтожены производственные и ремонтные помещения, в которых находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта. Все машины уничтожены, сообщили в СБС.

"Также ликвидирован начальник школы — подполковник на позывной "Бурый", - отметили в СБС.

В общем, по данным Сил беспилотных систем, безвозвратные потери живой силы составляют не менее 65 человек.

Кроме личного состава и техники уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.

Напомним, что пограничники разнесли россиян дронами на Курщине