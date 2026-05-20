19:50  20 мая
Пограничники показали, как дроны уничтожают россиян, "любящих траву"
19:52  20 мая
В Тернопольской области пьяный школьник сжег автомобиль
20:40  20 мая
Угрожал ножом и бросал камни: в Киеве задержали агрессивного мужчину
UA | RU
UA | RU
20 мая 2026, 22:54

Силы беспилотных систем и СБУ уничтожили центр подготовки вражеских пилотов в Снежном

20 мая 2026, 22:54
Читайте також українською мовою
Фото: Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Во временно захваченном россиянами Снежном Донецкой области Силы беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины уничтожили центр подготовки операторов беспилотников, финансируемый "Российской академией ракетных и артиллерийских наук", ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ

Об этом сообщает СБС Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

"Операторы 1-го отдельного центра вместе с СБУ в координации с Центром глубинных поражений СБС нанесли удар по объекту, где осуществлялась подготовка пилотов, производство боекомплектов и комплектующих для БПЛА", - говорится в сообщении.

В результате поражения уничтожены производственные и ремонтные помещения, в которых находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта. Все машины уничтожены, сообщили в СБС.

"Также ликвидирован начальник школы — подполковник на позывной "Бурый", - отметили в СБС.

В общем, по данным Сил беспилотных систем, безвозвратные потери живой силы составляют не менее 65 человек.

Кроме личного состава и техники уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.

Напомним, что пограничники разнесли россиян дронами на Курщине

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Донецкая область Силы беспилотных систем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Цены на бензин пошли вверх: какие теперь ценники на АЗС
20 мая 2026, 23:35
В "Тузловских лиманах" из-за загрязнения маслом погибли десятки тонн медуз
20 мая 2026, 22:21
Заманил в ловушку и изнасиловал: в Кировоградской области фермер получил 9 лет тюрьмы
20 мая 2026, 21:56
В Запорожье 5-летняя девочка пошла играть в прятки и исчезла
20 мая 2026, 21:40
Враг нанес серию ударов по Чугуеву
20 мая 2026, 21:25
Пограничники разнесли россиян дронами на Курщине
20 мая 2026, 21:25
На Днепропетровщине у женщины сожгли авто до основания
20 мая 2026, 21:05
Оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину, поврежден детсад и инфраструктура
20 мая 2026, 20:58
Угрожал ножом и бросал камни: в Киеве задержали агрессивного мужчину
20 мая 2026, 20:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »