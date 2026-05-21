Российские войска ударили дроном по жилому дому в Дружковке

В Донецкой области 21 мая российский FPV-дрон попал в 9-этажный жилой дом в Дружковке. Удар вызвал мощные пожары сразу на нескольких этажах, заблокировав жителей в собственных квартирах

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .

В результате удара в многоэтажке возник пожар на первом и пятом этажах.

Во время обследования дома чрезвычайники обнаружили двух человек, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно эвакуироваться, и вывели их на свежий воздух.

В ГСЧС сообщили, что спасатели работали под постоянной угрозой повторных обстрелов, из-за чего были вынуждены временно приостанавливать тушение пожара.

Напомним, что ранее в Дружковке в результате российского авиаудара погибли два человека, еще один человек получил ранения.