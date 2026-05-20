В Запорожье 5-летняя девочка пошла играть в прятки и исчезла

В Запорожье 5-летняя девочка потерялась во время игры. На поиски отправились спецназовцы с дронами

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Инцидент произошел в районе Натальевского карьера. К правоохранителям обратилась напуганная семья. Полиция сразу же начала поиски ребенка.

Искали девочку с помощью дрона. Ее тоже кричали через громкоговоритель. К счастью, ребенка быстро обнаружили. Девочка была испугана. Оказалось, что она с друзьями играла в прятки, но заблудилась и не знала, как вернуться назад.

"Домой девочка вернулась на полицейском авто и с наставлениями - не заходить далеко без сопровождения взрослых. С ребенком, к счастью, ничего не произошло, угрозы его здоровью нет", - говорят в полиции.

