Известный украинский актер получает угрозы из-за роли маньяка-убийцы
Звезда "Тихой Навы" Павел Шпегун рассказал, что получал угрозы после роли антагониста. Он рассказал, что это началось после выхода фильма на экраны.
Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.
В "Тихом Наве" Павел Шпегун играл серийного убийцу и насильника. По словам актриса, после того, как лента вышла на экраны, он начал получать угрозы.
"Для актера это опасная роль немного в смысле того, как тебя воспринимают потом люди. Например, после премьеры я очень часто начал получать сообщения от незнакомых мне людей с угрозами: "Что ты, идешь искать девушек?". Обычно, когда я в Instagram задавал вопросы, мне от профилей с нулем сообщений приходили сообщения", - говорит артист.
