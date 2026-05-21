Известный украинский актер получает угрозы из-за роли маньяка-убийцы

Звезда "Тихой Навы" Павел Шпегун рассказал, что получал угрозы после роли антагониста. Он рассказал, что это началось после выхода фильма на экраны.

В "Тихом Наве" Павел Шпегун играл серийного убийцу и насильника. По словам актриса, после того, как лента вышла на экраны, он начал получать угрозы.

"Для актера это опасная роль немного в смысле того, как тебя воспринимают потом люди. Например, после премьеры я очень часто начал получать сообщения от незнакомых мне людей с угрозами: "Что ты, идешь искать девушек?". Обычно, когда я в Instagram задавал вопросы, мне от профилей с нулем сообщений приходили сообщения", - говорит артист.

