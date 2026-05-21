19:50  20 мая
Пограничники показали, как дроны уничтожают россиян, "любящих траву"
19:52  20 мая
В Тернопольской области пьяный школьник сжег автомобиль
20:40  20 мая
Угрожал ножом и бросал камни: в Киеве задержали агрессивного мужчину
UA | RU
UA | RU
21 мая 2026, 00:55

Известный украинский актер получает угрозы из-за роли маньяка-убийцы

21 мая 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Звезда "Тихой Навы" Павел Шпегун рассказал, что получал угрозы после роли антагониста. Он рассказал, что это началось после выхода фильма на экраны.

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

В "Тихом Наве" Павел Шпегун играл серийного убийцу и насильника. По словам актриса, после того, как лента вышла на экраны, он начал получать угрозы.

"Для актера это опасная роль немного в смысле того, как тебя воспринимают потом люди. Например, после премьеры я очень часто начал получать сообщения от незнакомых мне людей с угрозами: "Что ты, идешь искать девушек?". Обычно, когда я в Instagram задавал вопросы, мне от профилей с нулем сообщений приходили сообщения", - говорит артист.

Напомним, ранее актер Константин Октябрьский рассказал об изменениях в личной жизни. Оказалось, что он расстался с супругой после 10 лет брака.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Она даже боялась взять не тот нож": мужчина Поляковой рассказал о религиозной семье мужа дочери Маши
20 мая 2026, 01:55
Ведущая Леся Никитюк показала, как ее маленький сын уже ходит
20 мая 2026, 01:35
"Копейки передает": актриса Анна Саливанчук публично "наехала" на экс-супруга за игнорирование детей
20 мая 2026, 00:55
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Певица Анна Тринчер отреагировала на неожиданность признания эксчеловика в любви
21 мая 2026, 00:35
Украинская земля подешевела: какие теперь цены за гектар
20 мая 2026, 23:55
Цены на бензин пошли вверх: какие теперь ценники на АЗС
20 мая 2026, 23:35
Силы беспилотных систем и СБУ уничтожили центр подготовки вражеских пилотов в Снежном
20 мая 2026, 22:54
В "Тузловских лиманах" из-за загрязнения маслом погибли десятки тонн медуз
20 мая 2026, 22:21
Заманил в ловушку и изнасиловал: в Кировоградской области фермер получил 9 лет тюрьмы
20 мая 2026, 21:56
В Запорожье 5-летняя девочка пошла играть в прятки и исчезла
20 мая 2026, 21:40
Враг нанес серию ударов по Чугуеву
20 мая 2026, 21:25
Пограничники разнесли россиян дронами на Курщине
20 мая 2026, 21:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »