Заманил в ловушку и изнасиловал: в Кировоградской области фермер получил 9 лет тюрьмы

В Кировоградской области 63-летний фермер получил приговор за изнасилование несовершеннолетней девушки. Злоумышленник воспользовался доверием ребенка, предложив подвезти его, однако вместо этого привез жертву в собственный дом, где совершил насильственное преступление.

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

Досудебным расследованием установлено, что осужденный, хорошо зная, что потерпевшая несовершеннолетняя, ввел ее в заблуждение о намерении подвезти домой. Привез ребенка к месту своего проживания и применяя физическую силу, изнасиловал.

Событие произошло в июле 2023 года в одном из сел Благовещенской территориальной громады в Кировоградской области.

Приговором Благовещенского районного суда насильник приговорен к 9 годам лишения свободы.

Фермер был взят под стражу в зале суда во время оглашения приговора.

