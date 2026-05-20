Враг нанес серию ударов по Чугуеву

20 мая, российские военные совершили массированную атаку на Чугуевскую общину в Харьковской области, применив беспилотники. Есть попадание в инфраструктурный объект

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева, передает RegioNews .

"Только что враг нанес два удара БПЛА по Чугуевскому обществу. Первый - в центральной части Чугуева, второй - по инфраструктурному объекту в Каменной Яруге", - отметила Минаева.

По предварительной информации, в результате прилёта беспилотника в центральной части города повреждения получили административное здание, здание субъектов хозяйствования и две многоэтажки.

"Пока речь идёт о выбитых окнах и повреждённых крышах. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Что касается прилёта в Каменной Яруге, там возник пожар. На местах прилётов работают профильные службы, масштабы повреждений устанавливаются", — добавила Минаева.

Напомним, что враг 20 мая более 30 раз атаковал Никопольский, Криворожский, Каменский и Синельниковский районы.