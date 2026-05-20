20 мая 2026, 22:21

В "Тузловских лиманах" из-за загрязнения маслом погибли десятки тонн медуз

Фото: Иван Русев
В национальном природном парке "Тузловские лиманы" из-за загрязнения воды подсолнечным маслом погибли десятки тонн медуз

Об этом сообщил сотрудник НПП "Тузловские лиманы" эколог Иван Русев, передает RegioNews .

Он отметил, что во время недавнего обследования прибрежной зоны Черного моря обнаружили, что, кроме акватории моря, растительное масло также выброшено на разных участках песчаной пересыпи в Нацпарке "Тузловские лиманы", в том числе и в заповедную зону нацпарка.

По словам эколога, площадь загрязнения песчаной пересыпи маслом в нацпарке за все дни обследования по визуальным оценкам составила более 10 га. На берег пляжей и в целом песчаной пересыпи также выбрасывало загрязненные маслом водоросли, раковины и медуз.

В частности, в мелководьях прибрежной зоны моря в пределах парка в масляном бульоне обнаружили десятки тысяч ушастых медуз (аурелия) – Aurelia aurita и медуз корнеротов – Rhizostoma pulmo.

"Исходя из данных осмотра многих участков побережья, где были обнаружены медузы, мы можем оценить масштабы гибели медуз от масла в пределах акватории моря в НПП "Тузловские лиманы" в десятки тонн", - рассказал эколог.

Напомним, что в акватории Черного моря в пределах Одесского района зафиксировали маслянистые пятна - в результате вражеских атак по портовой инфраструктуре произошла утечка подсолнечного масла.

