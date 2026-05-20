Пограничники разнесли россиян дронами на Курщине

Украинские защитники ежедневно уничтожают россиян и вражескую технику. Пограничники показали новые кадры из Курского направления

На видео можно увидеть работу бригады "Стальная граница", которая работает на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Украинские защитники дронами атаковали 4 укрытия, 1 транспортное средство, 1 пушку и 1 антенну россиян.

Также украинские военные ликвидировали 3 кафира, пополнив статистику потерь захватчиков.

"Минус техника и те, кто очень зря пришел на украинскую землю", – говорят пограничники.

