Пограничники разнесли россиян дронами на Курщине
Украинские защитники ежедневно уничтожают россиян и вражескую технику. Пограничники показали новые кадры из Курского направления
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бригады "Стальная граница", которая работает на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Украинские защитники дронами атаковали 4 укрытия, 1 транспортное средство, 1 пушку и 1 антенну россиян.
Также украинские военные ликвидировали 3 кафира, пополнив статистику потерь захватчиков.
"Минус техника и те, кто очень зря пришел на украинскую землю", – говорят пограничники.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.
