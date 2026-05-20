Угрожал ножом и бросал камни: в Киеве задержали агрессивного мужчину

В Киеве задержали мужчину, который в Днепровском районе угрожал прохожим ножом и бросал камни в припаркованные автомобили

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Во время задержания он держал нож.

Патрульные отвели прохожих на безопасное расстояние, привели табельное оружие в боевую готовность в соответствии с законом "О Национальной полиции" и задержали нарушителя с применением физической силы и наручников.

В дальнейшем мужчину передали следственно-оперативной группе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ – хулиганство. Нож изъяли и направили на экспертизу.

