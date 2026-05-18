В Кировоградской области ВЛК продавали инвалидность

ДБР с участием СБУ и Нацполиции разоблачили в Кропивницком организованную группу медиков. Они требовали деньги от военнообязанных

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По информации Государственного бюро расследований, подозреваемые потребовали деньги, за которые обещали оформить фиктивную группу инвалидности. Благодаря этому мужчины могли уклониться от мобилизации. Кроме того, такие взятки медики требовали и тех людей, которые имели право на оформление этих документов.

Свои услуги медики оценили в сумме от 2,5 до 10 тысяч долларов США. Известно по меньшей мере 10 фактов получения злоумышленниками взяток за оформление фейковой инвалидности.

Злоумышленников задержали "на горячем". В настоящее время они получили подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

