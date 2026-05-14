Прикордонники показали, як українські дрони рознесли гармати росіян

Українські захисники продовжують нищити росіян на фронті. На цей раз прикордонники показали, як українські дрони нищили російські гармати та авто

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На відео можна побачити роботу прикордонників підрозділу "Прайм", які працюють на Північно-Слобожанському напрямку. Оператори безпілотників знищили ворожі склади боєкомплектів, легкоброньовану та автомобільну техніку, мотоцикл, квадроцикл, дві ворожі гармати Д-30, засоби звʼязку РЕБ та укриття. Також росіяни понесли втрати в живій силі.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни масово перекидають техніку та живу силу на Запорізький напрямок. Також ворог поповнює виснажені підрозділи на Донеччині.