11 травня 2026, 09:48

Хантавірус на лайнері: одного українця евакуюють, четверо залишаються

Корабель MV Hondius. Фото: Marine Traffic
Один із п'яти громадян України, які перебувають на круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксовано спалах хантавірусу, буде евакуйований у межах часткової евакуації екіпажу. Ще четверо українців залишаться на борту та продовжать роботу

Про це пише hromadske із посиланням на Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews.

За даними оператора судна, серед українців на борту наразі не виявлено симптомів захворювання. Четверо членів екіпажу залишаються на лайнері та забезпечуватимуть його перехід до Нідерландів.

Після прибуття судна до Нідерландів українців планують направити до медичного закладу для проходження карантину. У МЗС зазначили, що консульська служба підтримує зв'язок із громадянином, якого мають евакуювати спецрейсом.

Ситуація перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України, а також українських посольств у Нідерландах та Іспанії й консульства в Малазі.

Спалах хантавірусу на лайнері: що відомо

Круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневу подорож із Аргентини з відвідуванням Антарктиди, Фолклендських островів та інших регіонів.

Під час рейсу на борту раптово помер 70-річний громадянин Нідерландів, а згодом – його 69-річна дружина. Загалом станом на 4 травня повідомлялося щонайменше про трьох загиблих на судні.

За даними ВООЗ, на лайнері було зафіксовано спалах хантавірусу – вірусної інфекції, що передається від тварин до людини, найчастіше через контакт із гризунами або їхні виділення.

Зазвичай хантавіруси не передаються між людьми, однак відомо про рідкісний варіант – вірус Анд, який може передаватися від людини до людини. Саме цей тип, за даними повідомлень, виявили у щонайменше п'яти людей на борту MV Hondius.

Ймовірно, першими інфікованими стали літні пасажири з Нідерландів, які подорожували Південною Америкою та відвідували регіони, де можуть мешкати гризуни – переносники вірусу.

На момент події на судні перебували 170 пасажирів і 71 член екіпажу, включно з лікарем. Після виявлення спалаху лайнер став на якір біля Кабо-Верде, де люди перебували в ізоляції.

Згодом судно прибуло до Тенерифе, оскільки, за даними ВООЗ, саме там є необхідні можливості для медичного обстеження та реагування.

Як відомо, нині у світі також поширюється новий штам коронавірусу "Цикада". Вже зафіксовано щонайменше в 23 країнах. Зокрема, у США, Великій Британії, Гонконзі та Мозамбіку.

У квітні в Україні вперше лабораторно підтвердили випадок нового субваріанту коронавірусу лінії COVID-19 – "Цикада" (BA.3.2).

