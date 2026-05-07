ОРВИ и COVID-19 в Украине: более 117 тысяч новых случаев за неделю

С 27 апреля по 3 мая в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 117 429 человек, из которых 44 929 – взрослые, а 72 500 – дети до 17 лет

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

За неделю госпитализировано 2425 пациентов с ОРВИ, среди них 1440 детей.

Также зафиксировано 85 случаев COVID-19, что на 8,7% больше недель недели. Все регионы Украины находятся в пределах фоновых показателей заболеваемости.

Специалисты напоминают о профилактике вирусных инфекций. В частности, рекомендуют:

регулярно мыть руки,

соблюдать этикет кашля и чихание,

избегать массовых мер в периоды повышенной заболеваемости.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.