11 травня 2026, 09:26

Український дрон "Вампір" змусив окупантів кинути полонених і втекти

Скриншот із відео
Екіпаж важкого ударного безпілотника звільнив двох українських військових із російського полону під час їхнього виведення до ворожих позицій

Про це повідомила 21 окрема механізована бригада, передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні на Північно-Слобожанському напрямку.

Під час штурмових дій противника двоє українських піхотинців потрапили в полон. Згодом їх уже вели у бік ворожих позицій.У цей момент український екіпаж важкого БпЛА, який перебував неподалік, отримав інформацію про ситуацію та вирішив діяти. Захисники підготували безпілотник і вирушили на перехоплення.

За даними бригади, коли російські військові почули наближення українського дрона типу "Вампір", вони розгубилися, кинули полонених і спробували втекти. У результаті точкових ударів двоє окупантів були ліквідовані.

Після цього українські військові змогли звільнити своїх побратимів. Обидва бійці успішно повернулися до свого підрозділу.

У бригаді зазначили, що це перший задокументований випадок на цьому напрямку, коли українських військових звільнили з полону за допомогою БпЛА.

Операцію виконала команда під командуванням 23-річного бійця з позивним "Рубін". До екіпажу також входили військові з позивними "Балта", "Балу" та "дядько Коля".

Нагадаємо, раніше операторам дронів 225-го окремого штурмового полку вдалося відбити у російських окупантів двох українських військових, які перебували у полоні, без залучення піхоти.

На початку лютого біля Покровська українські безпілотники також врятували військових від полону. Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало ворога й відволікло його увагу. Українським військовим вдалося вирватися з полону, тоді як російські солдати намагалися сховатися в кущах і траншеях.

