Український дрон "Вампір" змусив окупантів кинути полонених і втекти

Екіпаж важкого ударного безпілотника звільнив двох українських військових із російського полону під час їхнього виведення до ворожих позицій

Про це повідомила 21 окрема механізована бригада, передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні на Північно-Слобожанському напрямку.

Під час штурмових дій противника двоє українських піхотинців потрапили в полон. Згодом їх уже вели у бік ворожих позицій.У цей момент український екіпаж важкого БпЛА, який перебував неподалік, отримав інформацію про ситуацію та вирішив діяти. Захисники підготували безпілотник і вирушили на перехоплення.

За даними бригади, коли російські військові почули наближення українського дрона типу "Вампір", вони розгубилися, кинули полонених і спробували втекти. У результаті точкових ударів двоє окупантів були ліквідовані.

Після цього українські військові змогли звільнити своїх побратимів. Обидва бійці успішно повернулися до свого підрозділу.

У бригаді зазначили, що це перший задокументований випадок на цьому напрямку, коли українських військових звільнили з полону за допомогою БпЛА.

Операцію виконала команда під командуванням 23-річного бійця з позивним "Рубін". До екіпажу також входили військові з позивними "Балта", "Балу" та "дядько Коля".

Нагадаємо, раніше операторам дронів 225-го окремого штурмового полку вдалося відбити у російських окупантів двох українських військових, які перебували у полоні, без залучення піхоти.

На початку лютого біля Покровська українські безпілотники також врятували військових від полону. Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало ворога й відволікло його увагу. Українським військовим вдалося вирватися з полону, тоді як російські солдати намагалися сховатися в кущах і траншеях.