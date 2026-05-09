Прикордонники показали, як дронами рознесли укриття росіян

Українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали, як ліквідували окупантів за допомогою дронів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На відео можна побачити роботу операторів бригади "Сталевий кордон". Захисники використовують дрони Vampire та FPV на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Зокрема, протягом минулої доби пілоти знищили уразили 6 укриттів, 1 транспортний засіб та склад боєприпасів. Також вдалось ліквідувати 2 окупантів, завдавши чергових втрат загарбникам.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України у ніч на 17 квітня атакували дронами логістичну базу російського центру безпілотних систем "Рубікон". Це сталось в окупованому Мангуші на Донеччині.