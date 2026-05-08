13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 17:21

СБУ вивела з ладу ключову установку на одному з найбільших НПЗ Росії

08 травня 2026, 17:21
Читайте также на русском языке
Фото: телеграм-канал/Exilenova
Читайте также
на русском языке

У ніч на 8 травня бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ здійснили зухвалий наліт на стратегічні об'єкти ворога у Пермі. Під ударом опинився один із найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки та важливий транспортний вузол "Транснефти"

Про це повідомила СБУ, передає RegioNews.

"Лукойл-Пермнафтооргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це підприємство забезпечує паливом як цивільний сектор країни-агресорки, так і потреби її армії.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Перм” належить акціонерному товариству "Транснефть”. Вона є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через цю станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського нафтопереробного заводу.

Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

На заводі "Пермнафтооргсинтез” у результаті чергової атаки дронів СБУ виникло загоряння на одній із установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражений один із резервуарів.

Зазначається, що Служба безпеки України продовжує системно бити по російській нафтовій інфраструктурі – одному з головних джерел наповнення бюджету РФ та фінансування розв'язаної нею війни.

"Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу”, - наголошують у спецслужбі.

Нагадаємо, що 7 травня безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез” і лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм” 30 квітня. Попередньо встановлено, що на НПЗ був уражений ключовий вузол первинної переробки нафти – установка АВТ-4.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
атака дрон СБУ пожежа НПЗ
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
У Києві запустили потужний дизель-комплекс для критичних об’єктів
08 травня 2026, 16:57
Втратило маму через вогонь: у зоні відчуження ДСНСники врятували лосеня
08 травня 2026, 16:46
У Тернополі загорівся бар колишнього мера
08 травня 2026, 16:35
Трагедія у Харкові: з’явились подробиці загибелі 4-річного хлопчика
08 травня 2026, 15:59
Заманив у закинуту будівлю та бив цеглиною: у Харкові рецидивіст зґвалтував жінку
08 травня 2026, 15:51
Алкоголь відомих брендів під виглядом дипвантажу: в Україні викрили схему контрабанди на 4 млн грн
08 травня 2026, 14:43
Співмешканка замначальника київської поліції веде бізнес з колаборантом - ЗМІ
08 травня 2026, 14:25
На Одещині військовий намагався переправити трьох чоловіків до Придністров’я
08 травня 2026, 14:15
Третя серія "плівок Міндіча": нові деталі втечі Цукермана і Міндіча (Оновлено)
08 травня 2026, 14:07
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »