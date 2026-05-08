У ніч на 8 травня бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ здійснили зухвалий наліт на стратегічні об'єкти ворога у Пермі. Під ударом опинився один із найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки та важливий транспортний вузол "Транснефти"

Про це повідомила СБУ, передає RegioNews .

"Лукойл-Пермнафтооргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це підприємство забезпечує паливом як цивільний сектор країни-агресорки, так і потреби її армії.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Перм” належить акціонерному товариству "Транснефть”. Вона є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через цю станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського нафтопереробного заводу.

Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

На заводі "Пермнафтооргсинтез” у результаті чергової атаки дронів СБУ виникло загоряння на одній із установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражений один із резервуарів.

Зазначається, що Служба безпеки України продовжує системно бити по російській нафтовій інфраструктурі – одному з головних джерел наповнення бюджету РФ та фінансування розв'язаної нею війни.

"Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу”, - наголошують у спецслужбі.

Нагадаємо, що 7 травня безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез” і лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм” 30 квітня. Попередньо встановлено, що на НПЗ був уражений ключовий вузол первинної переробки нафти – установка АВТ-4.