07 мая 2026, 13:54

Обыски в университете Поплавского: появились новые детали

Фото: из открытых источников
7 мая правоохранители проводят обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств и частном учреждении Киевского университета культуры, возглавляемого Михаилом Поплавским

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства.

Обыски проводятся в помещениях учебных заведений, офисах вблизи них, а также в местах проживания должностных лиц.

Как известно, в конце марта в этих же заведениях уже проводились обыски по делу о вероятной растрате бюджетных средств. Тогда правоохранители заявляли о разоблачении соответствующей схемы.

Михаил Поплавский более 30 лет возглавлял государственный университет культуры. В 2026 году он покинул пост ректора после завершения контракта, однако продолжает руководить частным университетом культуры.

Напомним, в четверг, 7 мая, местные телеграммы-каналы сообщили, что в Киевском национальном университете культуры и искусств проходят обыски.

