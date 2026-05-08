Ночью 8 мая российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию, дроны и авиабомбу

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлограде возникли пожары, повреждены более 10 частных домов и автомобили. Пострадали три человека: 55-летний мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести, 43-летний мужчина будет лечиться дома.

На Синельниковщине под ударом оказались Покровская и Дубовиковская громады, где из-за обстрелов горели несколько домов и хозяйственная постройка.

Также враг атаковал Никопольщину. Под прицелом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская сельская громады – там зафиксированы повреждения инфраструктуры и не эксплуатируемых зданий.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на территории Запорожья и Запорожского района погиб один человек, еще 12 получили ранения.